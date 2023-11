Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete suspende atividades devido a falta de água

Share on Email

Na tarde de quarta-feira, 22 de novembro, foi emitida a Portaria nº 360/2023, determinando a suspensão das atividades letivas e administrativas no Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete. A medida abrange a noite de hoje, bem como o período diurno e noturno dos próximos dias 23 e 24 de novembro.

A decisão foi tomada em virtude de dificuldades no fornecimento de água para consumo humano nas dependências da instituição. A escassez compromete a capacidade de atender à demanda dos usuários, tornando inviável a continuidade das atividades regulares.

É importante ressaltar que, durante esse período, as atividades fora da sede estão autorizadas para os servidores. As coordenadorias serão responsáveis por comunicar qualquer informação relevante sobre as atividades letivas.

A administração do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete agradece a compreensão de todos diante dessa situação temporária e destaca a importância da colaboração para minimizar os impactos decorrentes da falta de água.