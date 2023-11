Cruzeiro vence torneio feminino no bairro Piola em Alegrete

No começo da semana, ocorreu no bairro Piola o torneio feminino que envolveu três times na categoria de 11 a 16 anos. A modalidade vem crescendo ano pós ano e ganhando mais espaço em Alegrete e região.

Participaram as seguintes agremiações: AL Nassr, Guardiãs da Bola e Cruzeiro. O campeonato teve o intuito de incentivar o futebol feminino do Município para que novos talentos surjam, além de movimentar a comunidade do bairro da Zona Sul de Alegrete.

A equipe campeã foi o Cruzeiro que vem desempenhando um papel fundamental no cenário esportivo com a inclusão de jovens em seu projeto social. No próximo domingo acontecem os Jogos da Soliedariedade, onde seis times femininos irão duelar em busca do título da região.