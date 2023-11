Projeto do Polo do Silvestre de reutilização de óleo de cozinha chama atenção de Doutora em Londres

Em um dos projetos realizados no ano de 2019, a escola lançou aos alunos formandos do 9° ano uma proposta de um tema pertinente no que diz respeito sobre preservação do meio ambiente.

Sabão e sabonetes produzidos no Polo do Silvestre

Com a escolha do tema, “Produzindo sabão; confeccionando Jornal”, os alunos coordenados pelo professor de Ciências, Osmar Mendonça Júnior e pela diretora Izabel Vieira, começaram a divulgar pelas redes sociais o trabalho que realizariam. Eles solicitaram que as pessoas das granjas próximas a escola não descartassem óleo de cozinha de forma irregular e o guardassem em vidros para que os alunos recolhessem toda semana. A contribuição da professora Édina dos Anjos, de Língua Portuguesa foi de suma importância para que os estudantes montassem o projeto, através de leituras e escritas.

Professor Osmar, ainda em 2018, com alunos do Polo do Silvestre

Depois de algumas semanas, relata o professor, o trabalho de recolhimento de óleo, juntamente com estudos teóricos inerentes às disciplinas, os estudantes começaram a produzir sabão. Foram feitas oficinas dos alunos monitores, dentro da escola, bem como junto a granja onde a maioria dos alunos reside para que a comunidade escolar pudessem acompanhar o processo e se motivar a produzir o próprio produto de limpeza, preservando o meio ambiente, de forma sustentável e dando descarte correto do resíduo.

Professor Osmar, atualmente nas Escola Emílio Zuñeda e Ecilda Alves Paim

Posteriormente, informa o professor Osmar o trabalho foi publicado em períodico digital por meio de E-book: “Entre as Linhas da Educação Ambiental Potencial Sustentável na Produção de Sabonete e Jornal em uma Comunidade Rural de Alegrete-RS” Depois o projeto foi publicado em revist Reves e chamou atenção da inglesa Drª Tegan Cartwrignt que enviou e.mail ao professor de Alegrete:

“Gostaríamos de saber se você ainda está interessado em se juntar à nossa comunidade de membros. Eu realmente sinto que alguém como você, que está envolvido em muitos grandes trabalhos de pesquisa (li seu trabalho de pesquisa “Entre as Linhas da Educação Ambiental Potencial Sustentável na Produção de Sabão e Jornal em uma Comunidade Rural em Alegrete-Lol”) é um ideal candidato à conexão. Seu artigo tem o selo da originalidade, além de um impressionante uso de metodologia de pesquisa”.

A Dra Tegan L Cartwright D.Litt em Educação Educacional- Editor-chefe, London Journal of Research in Humanities and Social Sciences (LJRHSS) evidenciou o trabalho da Escola Santa Inês e da pesquisa do professor Osmar Senador Mendonça Junior com as seguintes palavras:

“Li sua pesquisa on-line e achei suas conclusões notáveis. Este trabalho significativo tem o potencial de inspirar colegas investigadores e cientistas que trabalham no mesmo domínio. Na verdade, também compartilhei as conclusões do seu trabalho de pesquisa com meus colegas”.

Ele informa que em um outro momento, Dra Tegan diz: o contato é um convite de publicar o próximo artigo de pesquisa em periódico internacional, revisado por pares e com arbitragem e em periódicos impressos.

De minha parte diz o professor de Alegrete fiquei lisonjeado pelo trabalho realizado pelos nossos alunos do campo, tendo atingido diversos leitores de e-book, através de publicações de artigos em periódicos bem como, renomada London Journal of Research in Humanities and Social Sciences (LJRHSS).

A satisfação de um trabalho, realizado com êxito, ganhou ainda mais entusiasmo na missão de educar, o que sempre se propôs à Escola Santa Inês, enfatiza a diretora, Izabel Vieira. -A escola rural Polo sempre teve a preocupação de proporcionar aos seus estudantes uma educação de qualidade, integrando em seus ensinos de formas interdisciplinares, agregando a comunidade escolar. Nesse sentido, além dos conteúdos programáticos, o educandário proporciona de forma integrativa a realização de inúmeros projetos que possibilita melhor entendimento e aprendizagem de acordo com a realidade, salienta a direção do Polo do Silvestre.