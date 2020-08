Integrantes de ONG invadem unidade de saúde e agridem guardas em Santa Maria, diz prefeitura

Segundo informações da prefeitura de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, dois integrantes da ONG Humanos Direitos teriam invadido uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), nesta segunda-feira (10). De acordo com o nota do executivo, os homens teriam entrado no local informando sobre uma vistoria e durante a confusão agrediram guardas municipais. Leia abaixo nota completa.