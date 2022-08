Internos de clínica para dependentes químicos são sequestrados e mortos no Litoral Norte do RS

Uma clínica de reabilitação foi atacada por criminosos na madrugada de quarta-feira (10) em Mostardas, no Litoral Norte. Dois pacientes, de 17 e 31 anos, que estavam internados no local foram sequestrados e mortos a tiros. A Polícia Civil investiga o caso e suspeita que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.

O g1 entrou em contato com a direção da clínica de reabilitação, mas não obteve retorno.

De acordo com a Polícia Civil, a clínica fica na RST-101. O ataque aconteceu por volta das 3h. Testemunhas disseram que entre seis e oito bandidos chegaram ao local em dois carros, estavam vestindo uniformes da Polícia Civil e armados com armas de fogo.

O grupo entrou na clínica e tirou as duas vítimas. Elas foram colocadas no porta-malas de um dos carros e os suspeitos fugiram em seguida. Ninguém na clínica se feriu.

Um dos funcionários chegou a acompanhar de carro os veículos onde estavam os suspeitos, mas perdeu os automóveis de vista pela região da localidade de Frei Sebastião.

A polícia localizou um dos carros abandonado em Palmares do Sul, cidade que fica distante cerca de 120 quilômetros de Mostardas, por volta das 12h de quarta. As vítimas estavam mortas no local e, de acordo com a polícia, tinham ferimentos causados por disparos de armas de fogo.

Fonte: G1