Invernada do DTG do Emílio Zuñeda é bicampeã do Sentinela do Forte em Livramento

A Invernada da Escola Estadual Emílio Zuneda esteve na cidade de Caçapava do Sul, no último final de semana participando do 3° Forte em Dança no CTG Sentinela do Forte.

A invernada ganhou 1° lugar na categoria dança tradicionalista e melhor coreografia juvenil, com os instrutores João Fernandes Almeida da Fonseca, Cristiele Silveira Soares.

A madrinha do grupo que sempre esteve dando incentivo é a vereadora Firmínia Soares- Fuca

A comissão da Invernada Kátia Rosane , Nívia, Luiz Adão, Romário e Lereci.

Sendo assim, a Invernada Emílio Zuneda sagrou-se Bicampeões no mesmo concurso.