IGP volta ao atendimento presencial para emissão de CI em Alegrete

Depois de um longo período on-line em razão da pandemia e muita espera para realizar carteira de identidade, além das dificuldades citadas em razão dos agendamentos, Alegrete, volta a ter atendimento presencial.

A partir de hoje (6/7), 30 postos de Identificação do Instituto-Geral de Perícias (IGP) no interior do Estado, incluindo Alegrete, voltam a atender por ordem de chegada quem precisa fazer a carteira de identidade. Em alguns postos haverá a opção de agendamento pelos sites do IGP e do portal de serviços rs.gov.br.

A mudança na forma de atendimento ocorre em razão do fim das restrições legais impostas pela pandemia de covid-19. O objetivo é evitar o grande volume de ausências aos agendamentos, que chega a 30% das marcações em alguns locais. “A expectativa é aumentar o número de atendimentos e facilitar para quem não tem acesso à internet”, afirma a diretora do Departamento de Perícias do Interior, Marguet Mittmann.

CONFIRA AS ALTERAÇÕES

Postos que atenderão exclusivamente por ordem de chegada:

• Alegrete

• Caçapava do Sul

• Camaquã

• Carazinho

• Cruz Alta

• Dom Pedrito

• Frederico Westphalen

• Garibaldi

• Ijuí

• Itaqui

• Palmeira das Missões

• Rosário do Sul

• Soledade

• Três Passos

• Vacaria

Postos que atenderão por ordem de chegada e têm agendamento pelo site:

• Bagé

• Bento Gonçalves

• Cachoeira do Sul

• Caxias do Sul

• Erechim

• Passo Fundo• Pelotas

• Rio Grande

• Santa Cruz do Sul

• Santa Maria

• Santa Rosa

• Santana do Livramento

• Santiago

• Santo Ângelo

• Uruguaiana

Agendamento pelo site do IGP:

• São Borja

Desde 2 de maio, o Posto de Identificação do IGP em Porto Alegre (avenida Azenha, 255) e dos municípios de Tramandaí, Venâncio Aires, Viamão, Osório, São Jerônimo e São Leopoldo já contavam com atendimento presencial, sem necessidade de agendamento pelo site. Os postos do Tudo Fácil, em Porto Alegre continuam agendando apenas pelos sites.

Os postos de identificação de Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Santiago também atenderão por agendamento on-line; o posto de São Borja atenderá exclusivamente por agendamento no site do IGP; assim, o número de postos que atendem por ordem de chegada passou de 31 para 30;

Texto: Ascom IGP

Edição: Secom