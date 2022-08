Invernada do Juventude retoma forte às atividades com participação no Juvenart

A invernada juvenil do DTG do Clube Juventude participou do Juvenart Junior nos últimos dias 29, 30, 31 de julho em Restinga Seca, no Recanto Maestro.

Foi a primeira apresentação depois de 8 meses de ensaio. Os instrutores Patrícia Silveira, Andrei Aquino e Claudio Melo fizeram um exelente trabalho. A entrada foi a cargo de Rodrigo Guterres e Clarissa Lopes.

DTG do Clube Juvnetude



Na classificação geral, o DTG do Juventude ficou em 8º lugar.

– Representamos a 4°RT. O caminho é longo mas iremos percorrer, diz Athos Charão, que coordena a invernda junto com Luciane Carvalho

A entrada e retirada do grupo é uma homenagem aos Fagundes, que comemoram 40 anos do Canto Alegretense.