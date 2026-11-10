IPE Saúde amplia campanha Novembro Azul e garante isenção de coparticipação em consultas com urologista

Os segurados do IPE Saúde com 50 anos ou mais poderão realizar consultas com urologistas credenciados sem pagar coparticipação durante os meses de novembro e dezembro de 2026.

10 de novembro de 2026 julio Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0
Consultas
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A iniciativa faz parte da campanha Novembro Azul, que busca incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Pelo sexto ano consecutivo, o Instituto promove a ação, mas, em 2026, pela primeira vez, o benefício foi ampliado até o final de dezembro. A medida oferece mais tempo para que os beneficiários consigam agendar uma consulta e realizar o acompanhamento preventivo da saúde masculina.

Para ter direito à isenção, é necessário estar com o plano IPE Saúde ativo, ter 50 anos ou mais e agendar uma consulta na especialidade de Urologia com um profissional credenciado à rede. O benefício será concedido automaticamente e contempla uma consulta por segurado durante o período da campanha.

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Segundo o presidente do Instituto, Paulo Rogério Silva dos Santos, a ampliação do prazo busca facilitar o acesso dos beneficiários aos serviços de saúde e estimular a realização de consultas preventivas.

Como garantir a isenção

Os interessados devem observar os seguintes critérios:

Ter o IPE Saúde ativo;

Ter 50 anos ou mais;

Agendar a consulta para novembro ou dezembro de 2026;

Escolher um médico urologista credenciado à rede do Instituto.

A relação de profissionais e estabelecimentos disponíveis pode ser consultada no Guia Médico Hospitalar.

Novembro Azul reforça cuidados com a saúde masculina

O Novembro Azul é uma campanha de conscientização sobre a saúde do homem, com destaque para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A iniciativa também chama a atenção para a importância das consultas regulares e da orientação médica, especialmente a partir dos 50 anos. O acompanhamento profissional permite avaliar fatores de risco, esclarecer dúvidas e identificar possíveis alterações que necessitem de investigação.

O diagnóstico precoce pode ampliar as possibilidades de tratamento e contribuir para melhores resultados no enfrentamento da doença.

Com a prorrogação da campanha, os segurados do IPE Saúde terão até 31 de dezembro para aproveitar a isenção da coparticipação na consulta com urologista, respeitando os critérios estabelecidos pelo Instituto.

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