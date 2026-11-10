IPE Saúde amplia campanha Novembro Azul e garante isenção de coparticipação em consultas com urologista

A iniciativa faz parte da campanha Novembro Azul, que busca incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Pelo sexto ano consecutivo, o Instituto promove a ação, mas, em 2026, pela primeira vez, o benefício foi ampliado até o final de dezembro. A medida oferece mais tempo para que os beneficiários consigam agendar uma consulta e realizar o acompanhamento preventivo da saúde masculina.

Para ter direito à isenção, é necessário estar com o plano IPE Saúde ativo, ter 50 anos ou mais e agendar uma consulta na especialidade de Urologia com um profissional credenciado à rede. O benefício será concedido automaticamente e contempla uma consulta por segurado durante o período da campanha.

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Segundo o presidente do Instituto, Paulo Rogério Silva dos Santos, a ampliação do prazo busca facilitar o acesso dos beneficiários aos serviços de saúde e estimular a realização de consultas preventivas.

Como garantir a isenção

Os interessados devem observar os seguintes critérios:

Ter o IPE Saúde ativo;

Ter 50 anos ou mais;

Agendar a consulta para novembro ou dezembro de 2026;

Escolher um médico urologista credenciado à rede do Instituto.

A relação de profissionais e estabelecimentos disponíveis pode ser consultada no Guia Médico Hospitalar.

Novembro Azul reforça cuidados com a saúde masculina

O Novembro Azul é uma campanha de conscientização sobre a saúde do homem, com destaque para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A iniciativa também chama a atenção para a importância das consultas regulares e da orientação médica, especialmente a partir dos 50 anos. O acompanhamento profissional permite avaliar fatores de risco, esclarecer dúvidas e identificar possíveis alterações que necessitem de investigação.

O diagnóstico precoce pode ampliar as possibilidades de tratamento e contribuir para melhores resultados no enfrentamento da doença.

Com a prorrogação da campanha, os segurados do IPE Saúde terão até 31 de dezembro para aproveitar a isenção da coparticipação na consulta com urologista, respeitando os critérios estabelecidos pelo Instituto.