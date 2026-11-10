Depois de ser atingida por temporal, reformas da EMEB Princesa Isabel, após mais de 10 meses, se encaminham para o final

Com investimento total de R$ 303.728,84, a intervenção buscou recuperar a estrutura do prédio após os danos provocados pelo temporal. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim deste ano. E a Prefeitura já dá uma mostra de como está a escola em área bem próxima ao centro de Alegrete.

A reforma é conduzida por meio das secretarias municipais de Planejamento e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Do valor total investido, R$ 40 mil são provenientes de emenda impositiva da vereadora Firmina Soares.

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Os trabalhos começaram em janeiro de 2026 e precisaram passar por alterações durante a execução. Conforme explicou, na época, a diretora da escola, Cenilse Reolon Anibale, após a retirada da cobertura, foi constatado que as tesouras de madeira que sustentavam o telhado estavam condenadas. Diante da situação, foi necessária a substituição por estruturas metálicas, confeccionadas individualmente conforme as medidas do prédio.

Os 100 alunos ficaram temporariamente sem aulas no prédio e as atividades precisaram ser reorganizadas, com a utilização de salas de aula cedidas por outras entidades escolares. A previsão é que toda a reforma seja entregue, em breve, e para o próximo ano letivo os alunos da EMEB Princesa Isabel já iniciem suas atividades em sua própria escola.