Depois de ser atingida por temporal, reformas da EMEB Princesa Isabel, após mais de 10 meses, se encaminham para o final

A reforma da Escola Municipal Princesa Isabel se encaminha para o final depois de novamente ser atingida por um temporal em agosto de 2025, que provocou danos significativos na cobertura, que foi parcialmente arrancada pela força do vento. Telhas foram espalhadas pelo pátio da instituição e por ruas próximas.

10 de novembro de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Com investimento total de R$ 303.728,84, a intervenção buscou recuperar a estrutura do prédio após os danos provocados pelo temporal. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim deste ano. E a Prefeitura já dá uma mostra de como está a escola em área bem próxima ao centro de Alegrete.

A reforma é conduzida por meio das secretarias municipais de Planejamento e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Do valor total investido, R$ 40 mil são provenientes de emenda impositiva da vereadora Firmina Soares.

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Os trabalhos começaram em janeiro de 2026 e precisaram passar por alterações durante a execução. Conforme explicou, na época, a diretora da escola, Cenilse Reolon Anibale, após a retirada da cobertura, foi constatado que as tesouras de madeira que sustentavam o telhado estavam condenadas. Diante da situação, foi necessária a substituição por estruturas metálicas, confeccionadas individualmente conforme as medidas do prédio.

Os 100 alunos ficaram temporariamente sem aulas no prédio e as atividades precisaram ser reorganizadas, com a utilização de salas de aula cedidas por outras entidades escolares. A previsão é que toda a reforma seja entregue, em breve, e para o próximo ano letivo os alunos da EMEB Princesa Isabel já iniciem suas atividades em sua própria escola.

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