Qualificação que cabe na rotina: Senac Alegrete abre inscrições para cursos técnicos EAD

Quem deseja investir na carreira, ampliar conhecimentos ou buscar novas oportunidades no mercado de trabalho já pode se inscrever nos cursos técnicos a distância oferecidos pelo Senac Alegrete. Ao todo, são nove opções de formação em diferentes áreas, com inscrições abertas até o dia 16 de dezembro de 2026.

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A iniciativa é voltada a quem busca qualificação profissional sem precisar abrir mão dos compromissos do dia a dia. Na modalidade Educação a Distância (EAD), os estudantes têm mais flexibilidade para organizar os horários de estudo e conciliar a formação com o trabalho e outras atividades da rotina.

Os cursos técnicos representam uma oportunidade tanto para quem deseja ingressar no mercado de trabalho quanto para profissionais que buscam atualização, aperfeiçoamento ou novas possibilidades de atuação.

Confira os cursos disponíveis:

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas;

Técnico em Design de Interiores;

Técnico em Marketing;

Técnico em Qualidade;

Técnico em Recursos Humanos;

Técnico em Secretariado;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Técnico em Transações Imobiliárias;

Especialização Técnica em Segurança do Trabalho em Meio Ambiente.

Com opções em áreas distintas, a oferta permite que os interessados escolham uma formação alinhada aos seus objetivos profissionais e às demandas do mercado.

Os interessados podem consultar informações sobre os cursos, pré-requisitos e etapas do processo seletivo diretamente no site do Senac EAD.

Serviço – Cursos Técnicos EAD do Senac

Inscrições: até 16 de dezembro de 2026.

Modalidade: Educação a Distância (EAD).

Informações e inscrições: site oficial do Senac EAD – Cursos Técnicos.