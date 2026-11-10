PL Mulher lança Acolhimento Rosa para dar apoio a pessoas e famílias que enfrentam câncer em Alegrete

A médica ginecologista e obstetra Nilva Peres e a psicóloga Anelise Scarton participaram do ato fazendo uma fala sobre a necessidade desse apoio diante do número de pessoas que passam por tratamento e ficam fragilizadas.

A presidente do PL Mulher, Iara Magalhães, explica que já entraram em contato com o deputado federal Giovane Cherini que se mostrou receptivo em apoiar este trabalho. E, para isso, ela diz que vão fazer um planejamento, pois tudo demanda recursos para esse atendimento. De início, Iara diz que vão atender aproximadamente 10 pessoas e suas famílias com suporte de atenção psicológica e outras necessidades que para famílias com pessoas portadoras de câncer.

Leia mais: Alegrete está entre os 210 municípios contemplados com mapeamento topográfico do RS

“As integrantes do PL Mulher destacam da importância que terá este trabalho aqui em Alegrete, visto que ao descobrir qualquer tipo de câncer as pessoas ficam apreensivas e frágeis e precisam deste apoio para enfrentar e vencer os longos tratamentos,” atestam