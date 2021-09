IPE saúde poderá voltar com atendimento físico na cidade

A agência do IPE em Alegrete fechou, em definitivo, no mês de agosto deixando cerca de cinco mil usuários sem a referência física para encaminhar suas demandas, sendo que desde que iniciou a pandemia, em 2020, os serviços passaram a ser online.

Nesse tempo, um servidor do IPE continuou atendendo as pessoas, contrariando a determinação da direção, e que segundo ele são pessoas que têm dificuldade de fazer os encaminhamento na plataformas, online, do Instituto.

Uma notícia, porém, abre a possibilidade da presidência do Instituto de Previdência os Estado abrir em parceria com a Prefeitura um local para o IPE saúde, atender aqui na cidade

O empresário Lucio do Prado que intermediou essa negociação, com o presidente do IPE, Júlio Ruivo, informa que a Prefeitura seria responsável pelo local e o IPE disponibilizaria um servidor e equipamentos para manter esses serviços, como já está sendo implantado em outras cidades do interior do Estado,

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura. O prefeito Márcio Amaral assinou uma minuta enviada pelo presidente do IPE. Eles vão continuar as tratativas para solucionar essa questão.

.