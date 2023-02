IPTU já pode ser pago, mas não pode perder o prazo para usufruir do desconto

Share on Email

Depois dos problemas com o sistema que atrasou a transmissão de guias de impostsode 2002 que ainda não haviam sido pagos, a Secretaria de Finanças voltou à normalidade.

E o trabalho agora é focar no IPTU de 2023, cujos carnês já foram emitidos. Quem optar por pagar em cota única com os 10% de desconto pode fazer até o dia 10 de março. Já quem quiser pagar em 10 parcelas pode iniciar no dia 10 de março até dezembro de 2023.

O Secretário José Luis Caurio lembra que agora tem a novidade de pagamento com pix, tendo em vista o QR CODE que veio impresso na guias, proporcionando uma outra forma de pagamento aos contribuintes.