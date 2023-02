Briga entre vizinhos resulta num deles ferido com golpe de faca

Share on Email

Briga entre vizinhos, no final da noite de sábado(11), resultou em um ferido com faca.

De acordo com informações, houve uma discussão entre dois indivíduos em uma residência nas imediações da Avenida Eurípedes Brasil Milano com Nossa Senhora do Carmo, em Alegrete.

Segundo relato de um dos envolvidos, ele estaria em casa quando a vítima foi em sua residência cobrar uma dívida, desta forma, se desentenderam e devido a um suposto soco que levou, acabou pegando a faca, golpeando o vizinho e ferindo-o em um dos braços.

Uma testemunha falou ao PAT que os dois homens aparentavam ter ingerido bebida alcoólica.

A Brigada Militar foi acionada e conduziu as partes envolvidas até a Delegacia de Polícia. A faca utilizada não foi encontrada.