IPTU Verde pode incentivar a rearborizaçao de Alegrete; veja um exemplo de MG

Alegrete é uma das cidades mais quentes na época de verão e, também, a que menos árvores tem em sua área central, tomada por ruas asfaltadas o que faz aumentar a sensação de calor na cidade.

Plantar árvores requer estudo técnico para evitar espécies que levantem calçadas ou atinjam a rede elétrica, mas sempre vai ter as que se adaptam em vários locais da cidade. E também cuidados de quem planta, porque até dar sombra demora um bom tempo.

Uma cidade de Minas Gerais, Uberaba, para incentivar a arborização, que sem dúvida ameniza o clima definiu as regras para a concessão do desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023, para donos de imóveis que tenham calçadas arborizadas. O “IPTU Verde” dará 5% de desconto no valor do tributo para quem tiver árvore em frente a sua casa.