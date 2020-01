Irmãos de 15 e 8 anos morrem afogados em rio de Bossoroca

Uma adolescente de 15 anos e o irmão, de 8, morreram afogados nesta quarta-feira (1º) no Rio Piratini, em Bossoroca, no Noroeste do Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros de São Luiz Gonzaga foi acionado por uma amiga dos irmãos, mas quando chegou ao local, já resgatou ambos sem vida.