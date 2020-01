Nasce o primeiro bebê de 2020 em Alegrete

O presentão de ano novo trouxe uma alegria que é complicada até mesmo de tentar descrever, disse o papai ao falar com a reportagem.

Gabriela Mendes Saldanha veio ao mundo, através de uma cesárea, às 11h31 desta quarta-feira (1º), na Santa Casa de Alegrete. Ela nasceu pesando 3,770 kg e 49 centímetros.

A primeira alegretense de 2020 é filha do casal Vagner Augusto da Silva Santos, 28 anos, e Maira Mendes Azambuja 24 anos. O pai é só cuidados com a família e diz que está muito orgulhoso. “Foi uma benção começar o ano com ela em meus braços, o coração parece que vai sair do peito” – descreveu.

O casal reside em Manoel Viana, porém, os dois são alegretenses. Há cinco anos, depois de um reencontro na virada o ano de 2015, eles iniciaram a relação que se fortaleceu ainda mais com o nascimento de Gabriela. Entretanto, Vagner não deixa de citar que a enteada de sete anos, Arriane Mendes da Silva é como se fosse uma filha também. “Ela estava com dois anos quando começamos a nossa relação. É uma menina muito especial” – disse.

A história do casal é uma “obra” do destino comentou Vagner, que não tira os olhos de Gabriela, que dorme tranquila, aos cuidados do pai, enquanto a mãe ainda estava na sala de recuperação. Ele disse que conhecia a esposa desde criança, mas em determinado momento ocorreu o distanciamento e Vagner imaginou que não fosse mais ter a oportunidade de reencontrá-la, até que, por uma coincidência na virada do ano de 2015, o reencontro aconteceu e, ali, eles perceberam que o amor é uma dádiva.

Vagner, à época, trabalhava como alambrador no interior de Alegrete, recebeu uma proposta e, desde então, é tratorista em Manoel Viana. Ele, a esposa, a enteada e, agora, Gabriela residem lá.

Quando questionado sobre a gravidez, se foi planejada, o trabalhador relembra um momento difícil que eles passaram em 2018. Maira ficou grávida de um menino, mas devido a complicações teve um aborto espontâneo com cinco meses, o menino iria se chamar Tiagner. Esse período foi muito doloroso, por esse motivo, a gestação da Gabriela que também foi de risco, foi cercada de cuidados. Vagner citou que a sogra, Antonieta, esteve sempre por perto auxiliando o casal. Mas no final, tudo deu muito certo e Gabriela nasceu esbanjando saúde, tranquilidade e uma beleza que, aos olhos pai, é a mais singular que já viu.

Vagner acompanhou o parto, ele sorriu ao dizer que olhou no youtube umas duas ou três vezes, vídeos de partos, para não ter o impacto da hora e, talvez, desmaiar. Mas considera que se saiu muito bem, apenas no momento em que viu Gabriela pela primeira vez, logo que saiu da barriga, empolgado já queria pegá-la no colo. ” Os médicos disseram, calma papai, precisamos concluir alguns procedimentos e já entregamos pra você. Quando a segurei pela primeira vez, inexplicável, faltam palavras, os sentimentos se misturam, o coração parece que vai sair pela boca” – falou. Gabriela estava no quarto com o papai aguardando a mamãe.

O parto foi realizado pela ginecologista e obstetra Livia Severo Perez e a pediatra que a atendeu foi a Dra Stella Simões Saciloto.

Flaviane Antolini Favero