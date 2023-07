Irmãos músicos morrem em acidente a caminho de apresentação em São Vendelino

Share on Email

Dois irmãos morreram no fim da manhã deste sábado (8) em um acidente na ERS-122, em São Vendelino, a cerca de 90 km de Porto Alegre, na Serra do RS. Segundo os Bombeiros Voluntários da cidade, que atenderam a ocorrência, Pietro Dessotti, de 22 anos, e Lorenzo Dessotti, de 21, estavam em um carro que colidiu contra um caminhão, na altura do km 39 da rodovia.

Namorada de Pietro, Daniele Schwab, de 22 anos, também estava no carro, e chegou a ser socorrida, mas faleceu no hospital em Farroupilha.

Musicista Daniele, namorada de Pietro, também morreu no acidente — Foto: Reprodução/Redes sociais

Ainda de acordo com os bombeiros voluntários, o automóvel, um Peugeot, teria aquaplanado. O carro ficou destruído. O motorista do caminhão não se feriu.

Pietro e Lorenzo eram músicos da Orquestra WBK, e estavam indo a uma apresentação em São Vendelino.

A prefeitura de Bom Princípio, onde eles residiam, publicou uma nota de pesar e decretou luto oficial de três dias. E a prefeitura de Alto Feliz, onde Daniele morava, também decretou luto oficial de três dias.

Carro onde irmãos viajavam ficou destruído. Segundo bombeiros que atenderam a ocorrência, automóvel teria aquaplanado — Foto: Divulgação/Bombeiros Voluntários de São Vendelino

O maestro da orquestra, Davi Dessoti, é pai de Lorenzo e Pietro. Em postagem nas redes sociais, a orquestra homenageou os irmãos.

“Instrumentistas geniais, se despediram da vida junto, tragicamente, deixando saudade e levando de todos os amigos sentimento de amor sem fim”.

Orquestra prestou homenagem a irmãos que faleceram em acidente — Foto: Reprodução/Redes sociais

Por Pâmela Rubin Matge e Janaína Lopes, RBS TV e g1 RS