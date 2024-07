Já estão em andamento obras de iluminação da Ponte General Osório em Manoel Viana

Situada na RSC-377, a Ponte foi construída com o objetivo de dar passagem aos carreteiros e cavaleiros que faziam o caminho entre as Missões e a Fronteira.

Com o intuito de valorizar, preservar e embelezar este ponto turístico de Manoel Viana, a Administração Municipal realizaou um projeto luminotécnico na Ponte General Osório. A obra, ja está em sua fase inicial e contará com a colocação de 72 luminárias LED de 100 e 150W que transformarão o visual da bela ponte durante a noite, além de proporcionar maior segurança e comodidade aos motoristas e pedestres.

“Se tiverem oportunidade, não deixem passar” – ensina músico de Alegrete, atualmente no Paraná

O projeto é da engenheira elétrica Nathalie Lunardi e participação do engenheiro Vagner Koheler, da UNIPAMPA. Além da iluminação no interior da ponte, haverá focos de luz na direção do rio, com alteração de cores, de acordo com a estação do ano, conforme explicou o prefeito Gustavo Medeiros.

A Prefeitura gastava de R$ 23 a R$ 30 mil com a iluminação pública mas depois que instalou a geração fotovoltaica esse custo ficou na faixa dos R$ 6 mil a R$ 7 mil. Houve um mês, no verão, que com o giro da produção, a conta ficou em R$ 2,6 mil.