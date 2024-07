Falta de água em ruas do Capão do Angico se deve a vazamentos não aparentes, diz Corsan

Proprietário e funcionários de empresa local são vítimas de ameaça e extorsão

A informação da assessoria de imprensa da Corsan é de que equipes estavam no bairro Capão do Angico há alguns dias fazendo buscas por vazamentos não aparentes, aqueles abaixo do subsolo e que somente, por meio de geofonamento conseguem identificar. Nesta segunda-feira (8), foi encontrado um rompimento e as equipes estão operando no local. O problema foi localizado na Rua Butiá e a previsão de normalização do abastecimento é para a noite dessa segunda-feira.