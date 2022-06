Jacaré inflável é colocado em rodovia e assusta motoristas em Harmonia

Share on Email

Uma ocorrência inusitada assustou motoristas que circulavam pela ERS-124, em Harmonia, município de 5 mil habitantes a 75 km de Porto Alegre: um jacaré foi visto sobre a pista da estrada. Contudo, horas depois, houve a confirmação por parte do Corpo de Bombeiros Voluntários (CBV), tratava-se de um objeto inflável.

O primeiro chamado relatando a presença do que, até então, se imaginava ser um réptil, ocorreu na noite de quarta-feira (23). Os bombeiros foram até o local, no km 3 da estrada, na localidade do Morro Peixoto, mas não encontraram nada. Mais tarde, uma ligação anônima destinada aos voluntários informou que não era um jacaré de verdade.

Segundo os bombeiros, jovens teriam colocado o brinquedo sobre a rodovia. O caso foi publicado na página do CBV de Harmonia no Facebook e, depois do esclarecimento, apagado. Posteriormente, uma nova publicação foi feita, elucidando o caso. O voluntário responsável pela publicação foi repreendido pelo comando, que não quis fornecer mais detalhes da ocorrência.

