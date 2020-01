Janeiro quente deixa a cidade em marcha lenta e pouco movimento nas ruas

O mês de janeiro em Alegrete, além do calorão, mostra um movimento fraco nas ruas e no comércio . Com muitas pessoas em férias, a tendência é as pessoas saírem da cidade, viajarem para o litoral ou para o interior.

As ruas principais do centro estão praticamente vazias e o comércio vive dias de poucas vendas.

Mas, mesmo assim, as lojas não iniciaram nenhum tipo de promoção. Os estoques de verão estão a pleno com as modinhas da estação em confecções e calçados .

Os lojistas esperam que com o começo das aulas mais cedo, este ano, no dia 11 de fevereiro, quando ainda vai estar calor, o comércio reaja e possa aumentar as vendas.

O forte calor que faz na cidade também ajuda a espantar a população das ruas.

