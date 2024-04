Jayme Monjardim presenteia Matteus Amaral com duas éguas, impulsionando sua paixão pelos cavalos crioulos

Jayme Monjardim, ex-diretor da Globo, surpreendeu o brother com duas éguas, visando impulsionar sua paixão pela criação de cavalos.

O gesto foi revelado por meio de um vídeo divulgado pela especialista em cavalos, Valéria Maciel, onde Jayme expressou sua admiração pelo amor de Matteus pelos equinos. “São duas potrancas lindas e acho que você merece muito. Você colocou o cavalo crioulo no teu coração e isso de alguma maneira contaminou todo o Rio Grande do Sul. Em nome do Rio Grande do Sul está aqui o início de sua criação, com duas potras excelentes”, declarou Jayme no vídeo divulgado.