Final do BBB| População dá uma linda e emotiva demonstração de carinho a Matteus Amaral

Na noite de terça-feira(17), o Largo do Centro Cultural, em Alegrete, viu-se tomado por uma multidão entusiasmada que compareceu em massa para acompanhar a transmissão da tão aguardada final do BBB24. O motivo da euforia? O representante local, Matteus Amaral, que conquistou o coração do público ao longo de sua jornada na casa mais vigiada do Brasil.

Desde as primeiras horas da noite, famílias inteiras, munidas de cadeiras e chimarrão, ocuparam cada espaço disponível no largo para demonstrar seu apoio e gratidão a Matteus. A presença marcante de torcedores, desde os mais jovens aos mais velhos, refletia a união e o orgulho da comunidade local pelo jovem alegretense.

Entre os presentes, destacavam-se a avó Neuza França e a tia, dinda Cátia, que foram calorosamente recebidas pelos fãs, ansiosos por tirar fotos com a famosa avó de Matteus. Além delas, Iva Aquino e Alerrandro Machado, integrantes da assessoria do participante, juntamente com representantes da empresa Aura, estavam no C.C.

Para aqueles que não puderam estar fisicamente presentes, a tecnologia proporcionou uma conexão emocionante. As pessoas puderam acompanhar por meio de lives da imprensa incluindo o PAT e outras entradas ao vivo pela RBS TV. Luciane Amaral, mãe de Matteus, acompanhada pelo padrasto Luciano Noetzold, pelo irmão Luan Noetzold e pelos assessores Miguel e Oswaldo Ferrari, expressaram sua gratidão pelo apoio recebido, emocionando a todos com suas palavras de carinho.

O clima de festa só aumentou com as apresentações no palco, que incluíram artistas locais como Thiano e Vinicius, Daniel e Vanusa, Luana Severo, os Chacareiros, os Cumpadi e o convidado especial Neto Fagundes, além da performance do apresentador, Giovane Moraes.

Finalmente, após uma espera ansiosa, Tadeu anunciou o resultado tão aguardado: Davi Brito foi coroado como o grande vencedor do BBB24, com 60,52% dos votos, enquanto Matteus conquistou o segundo lugar com 24,5%, e Isabelle ficou em terceiro lugar com 14,98%. Apesar de não ter levado o prêmio principal, Matteus não saiu de mãos vazias.

Como vice-campeão, o alegretense garantiu um prêmio de R$ 150 mil, além de outros benefícios que certamente mudarão sua vida. Entre eles, destaca-se uma generosa quantia em eletrodomésticos, uma viagem internacional com direito a acompanhante e um carro 0 km avaliado em R$ 119 mil.

A jornada de Matteus no BBB24 foi marcada por conquistas e emoções intensas. Ao vencer cinco provas do anjo e se tornar o participante com mais imunidades ao longo do reality show, ele conquistou o respeito e a admiração do público. Além disso, como o último líder da temporada, Matteus também recebeu um prêmio adicional de R$ 30 mil, coroando sua trajetória na casa mais famosa do país.

Também ocorreu o sorteio de um potro crioulo para aqueles que votaram no Friends. Eliane Dorneles foi a vencedora. O pai do Matteus, Giovane Vargas, a madrasta Tatiana Florinda e os dois outros irmãos Lucas Bueno e Lorena Vargas estavam no CC.