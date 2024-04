10ª CRE e SEDUC trataram de reformas e demandas do IEEOA

A coordenadora estadual de educação da 10ª CRE, Sara Cardoso, em sua estada em Alegrete, no último dia 26, por ocasião da reunião com o diretor da SEDUC, André Domingues, Fabrício Dutra servidor da Casa Civil para o interior, engenheiros e arquitetos da Secretaria de Obras do Estado que junto com a direção do IEEOA tratatram sobre os projetos que já estão em andamento sobre as reformas necessárias na Escola que tem 95 anos.

Ele destacou que a gestão tem que sair do gabinete e ir até as cidades onde estão as escolas estaduais que abrigam milhares de estudantes, desde o ensino fundamental ao médio. – Muito importante a presença deles em Alegrete, porque é uma demonstração de interesse mais direto em nossas demandas em especial a esta importante escola estadual de Alegrete pela sua trajetória de ensinar e, inclusive formar professores, porque tem o Curso Normal com destacada qualidade na formação de professores para os anos iniciais.