Jockey Club de Alegrete é palco do GP Damas da Cancha Reta

O GP para PSI inéditos e perdedores convidados geração 2019, vai oferecer R$ 80 mil ao vencedor. O proprietário leva 50 mil e 30 mil destinado ao treinador campeão. Sete animais disputam o GP Damas do Turfe. Representantes de Rio Grande, Tupanciretã, Chapecó, Irati e Uruguaiana.

Ciclista sofre ferimentos em acidente na Avenida República Riograndense

Confira os participantes do GP Damas do Turfe

A madrinha do GP é Cristiane Santos, que terá homenagens especiais a Vitória Alberton, Sirlei Pelanda, Sandra Schneider, Natia Rodrigues e Karize Ceccon. Neste sábado (11), às 16hs, ocorre um chá de recepção no Stud Alegretense. Já às 20hs, um jantar de apostas em benefício à Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Eucalipto com 9 ninhos de caturritas é abatido na praça do bairro Dr Romário

No domingo (12), a partir das 14hs iniciam os páreos eliminatórios com distância de 500 metros. Paralelo ao GP Damas do Turfe acontece um GP em homenagem a Juliano Oliveira com a participação de 12 animais que já correram no Jockey.

Participantes de Dom Pedrito, Renascença, Palmeiras das Missões, Alegrete, Santiago, Júlio de Castilhos e São Francisco de Assis.

GP reúne animais que já correram na cancha reta

As finais dos dois GPs, acontecem na segunda-feira (13), com horário a confirmar pela organização do Jockey Club de Alegrete.