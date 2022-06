Sociedade Literária Rui Neves se reúne neste sábado

Se a resposta for sim, então não perca tempo e participe da Sociedade Literária Rui Neves.

O grupo foi criado em 2018, pelo Coletivo Multicultural e hoje conta com 10 participantes efetivos.

Encontro literário deste sábado terá como tema “namorados”

O objetivo do grupo é produzir literatura a partir de exercícios literários, além de trocar impressões e dar sugestões na escrita do outro.

A sociedade leva o nome do poeta alegretense Rui Neves, falecido em 2016, autor do livro de poemas “Sedimentos da Manhã” e que possui uma escrita muito voltada ao social, tema que tem muito a ver com a ação do Coletivo Multicultural.



O encontro presencial acontecerá neste sábado, dia 11 de junho, às 19h na sede do Coletivo Multicultural (Maximino Marinho, 270).

Para participar basta ter vontade de escrever e estar aberto para sugestões e críticas. Para o encontro deste sábado o participante deve levar algum escrito com o tema “Namorados”.



Atualmente a sociedade tem como Presidenta a escritora, poeta e professora de literatura, Merlen Alves.

O Coletivo Multicultural é uma instituição sem fins lucrativos que desenvolve projetos nas áreas da Cultura, Educação e Ação Social no município de Alegrete.

