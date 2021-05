Jogando no Real Betis, alegretense pode retornar ao Internacional

Compartilhe















Revelado pelo Inter, o alegretense Sidnei está cotado na lista de reforços do Internacional de Porto Alegre, o zagueiro está no Real Bétis da Espanha. O zagueiro que começou a carreira no Clube do Povo tem contrato com o clube espanhol até o fim do ano.

A informação veiculada na última quinta-feira (20), no dia do confronto contra o Olimpia pela Copa Libertadores, dava conta que o Inter foi ao mercado e observa de perto o alegretense, revelado pelo próprio clube.

Segundo a informação do jornalista Lucas Collar, o zagueiro de 31 anos, que atualmente defende o Real Betis, da Espanha, o atleta é uma possibilidade de mercado. O Inter gostaria de fechar com Sidnei imediatamente, mas pode chegar na próxima janela de transferências, em agosto.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo entrou em contato com um amigo do zagueiro que mora na Espanha e possui ligação com Sidnei. Ele se limitou a confirmar o interesse, mas disse que sabe do caso é por meio da mídia.

Em Alegrete, a notícia caiu nas graça dos torcedores colorados que aprovaram a contratação. Neste domingo (23), às 23h59min, encerra a janela de transferência internacional de atletas.

Júlio Cesar Santos Fotos: Aitor Alcalde e Alex Caparros /Getty Images