Deputado defende investimento e conservação de rodovias da Fronteira Oeste

Em visita ao município do Alegrete, o deputado Eric Lins (DEM) esteve com o prefeito Márcio Amaral (MDB), juntamente com o vice, Jesse Trindade (MDB), para falar sobre os investimentos para as rodovias da região, RS-566, RS-377, RS-183.

Eric Lins, que já havia encaminhado recursos para essas estradas em outra oportunidade, desta vez solicitou junto ao governo do estado a prioridade de investimentos. “A Fronteira é muito forte no setor agropecuário. Portanto, precisamos dar continuidade às obras, que são fundamentais para o escoamento da produção bem como a segurança de quem trafega pela região”, destaca o deputado.

A RS-566 irá receber os serviços de conservação e um trecho de asfaltamento, de Alegrete até Maçambará. As demais serão contempladas com manutenção e conservação.

Também estiveram presentes o chefe de gabinete do deputado Eric Lins, Adriano Dornelles, o presidente municipal do DEM, Gunthar Alex, e o vice-presidente municipal do DEM, Joceli Oviedo.