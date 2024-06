Johnny Parison, professor e escritor, fala sobre inteligência emocional na Escola Lauro Dornelles

A atividade destinou-se a estudantes do Ensino Fundamental II, pelo Turno da Tarde, e foi realizada no Salão de Atos Laurindo Pereira de Camargo. Ex-aluno, o autor falou, dentre outras pautas, sobre inteligência emocional.

Johnny contou que, desde a infância, sempre foi “uma alma inquisitiva, profundamente interessada em explorar os mistérios da espiritualidade e as complexidades da filosofia.” Frisou que, aos dezesseis anos, iniciou uma jornada profissional no mundo da comunicação, atuando como locutor de rádio. “Rapidamente, assumi a liderança de grupos de jovens e adolescentes, exercendo o papel de mentor espiritual e conselheiro por mais de uma década. Durante esse período, tive a oportunidade de compartilhar minhas reflexões em inúmeras palestras realizadas em igrejas, escolas e programas de rádio dedicados à fé e esperança”, lembrou.

A falta de ética de muitos profissionais de Alegrete expõe a vida dos outros na cidade

A seguir, o escritor falou que “um momento desafiador em meus relacionamentos pessoais inspirou-me a aprofundar meus estudos em Psicanálise, Teologia e Filosofia, buscando compreender as complexidades da mente humana e as nuances do espírito.” Em busca de novos horizontes, segundo ele, embarcou em uma jornada pela Europa, onde, durante um ano e quatro meses, mergulhou em diversas culturas e idiomas, enriquecendo sua compreensão do mundo e da diversidade humana.

Ao retornar ao Brasil no final de 2023, deu um novo passo em sua jornada ao lançar seu primeiro livro, intitulado “Papillon”, uma obra que, conforme ele, “explora a liberdade emocional como um caminho para a verdadeira felicidade.”

Detida por furto: mulher é flagrada com carne, charque, lentilha e outros itens em supermercado

Parison estudou ao longo do Ensino Médio na Escola Lauro Dornelles, no início dos anos 2000. Formado em Letras, ressaltou ser apaixonado pelo ensino da língua francesa e atuar como professor, compartilhando seu amor pela cultura francesa com seus alunos. Atualmente, como terapeuta, oferece serviços de mentoria e aconselhamento, adotando uma abordagem integrativa e holística que une os aspectos espirituais e emocionais do ser humano.

Sobre o retorno à Escola, afirmou: “fiquei imensamente feliz em ter a oportunidade de palestrar na escola onde concluí meu ensino médio, a convite do professor Russel Vaz, a quem considero um grande amigo. Foi uma experiência incrível retornar a um lugar que guardo com tanto carinho, onde vivenciei tantas memórias e fiz amizades que perduram até hoje. Reviver esses momentos e caminhar pelos corredores que fizeram parte de uma fase tão importante da minha vida foi verdadeiramente emocionante. Ao ver os alunos, pude me ver no lugar deles, lembrando-me de quando eu estava ali, cheio de sonhos e expectativas para o futuro. Mais ainda, foi maravilhoso poder compartilhar com os alunos minhas experiências e vivências. Espero que minhas histórias possam inspirá-los e motivá-los a perseguir seus sonhos com determinação e paixão. Agradeço de coração ao professor Russel Vaz e a todos os envolvidos por essa oportunidade inesquecível.”