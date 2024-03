A falta de ética de muitos profissionais, de Alegrete, expõe a vida dos outros na cidade

A prática de atividades que trata com público exige que os atendentes tenham formação, inteligência emocional e, sobretudo, ética. Porque é comum ouvir de motoristas de aplicativos, porteiros de edifícios, atendentes de lojas, secretários e várias outras profissões comentários maldosos sobre a opção sexual das pessoas e outros pormenores que se os profissionais agissem com ética jamais seriam relatados. Em fevereiro, um motorista de aplicativo da cidade, comentou sobre clientes que teria deixado em um motel em revelações completamente desnecessárias.

É uma situação tão importante que passa pelo respeito básico às pessoas, quer elas sejam quem forem, tanto no ambiente de trabalho como nas relações sociais em geral.

A ética pode também contribuir para fundamentar ou justificar certa forma de comportamento moral. Assim, se a ética revela uma relação entre o comportamento moral e as necessidades e os interesses sociais, ela nos ajudará a situar no devido lugar a moral efetiva, real, do grupo social.

O médico Nelson Carús, diz que ética é palavra de origem grega ethos e tem como significado modo de ser, hábito ou comportamento. Aristóteles, filósofo grego, era de seu entendimento, que ética era o modo de viver de uma pessoa, seu comportamento, sua postura, seu respeito para com os outros de modo a alcançar o supremo bem da vida, que se chama felicidade.

Para tanto, esclarece o médico, é um modo de ser com virtude, com respeito ao próximo, com consideração, em todos os sentidos, aqui, destaco até no trânsito, no falar da vida dos outros, muito bem descrito no livro “Tratado Geral da Fofoca” do escritor Gayarça, quando na verdade, cada um deve cuidar da sua vida, isso é uma virtude.

Doutor Carús ainda observa que a felicidade, no dizer de Aristóteles, é levar uma vida virtuosa, que a pessoa só alcança aquele detentor de prudência ao falar, que mantém sua língua longe da vida dos outros e, que está disposta a tornar o mundo melhor.