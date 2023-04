Joia alegretense, de 13 anos, assina com clube catarinense

Na semana passada o guri assinou um contrato com o Brusque. Coutinho já treinava com o time catarinense mas não possuía nenhum vínculo, agora acertou e vai disputar o catarinense Sub-15, Copa Pomerode Sub-14, e a tradicional BG Prime Sub-14.

O guri de 1,72 tem 13 anos e completa mais um ano no início de maio. Coutinho sempre se destacou e deu os primeiros chutes com 4 anos. Sempre jogou em categoria acima da sua idade por ser diferenciado vem ganhando oportunidades para mostrar seu talento.

Como os craques passam por aqui, Coutinho foi convocado para jogar o Efipan duas vezes antes de ser a idade dele. Integrou o Flamengo nas edições 41 e 42 do evento. O atacante do Bairro Fênix em Alegrete hoje mora com a mãe Loiva Dorneles Nery, em um apartamento na cidade de Brusque. Coutinho saiu de Alegrete em março deste ano, depois de passar pela base da Arena Esporte e Lazer, Flamenguinho, Bola Brasil, Novo Horizonte e Uruguaianense. O pai Daniel Gonçalves Nery é só orgulho do guri que estuda e treina em Santa Catarina.

Fotos: reprodução