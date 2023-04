Previsão de pancadas para esta terça, e frio para o restante da semana

Após um domingo (16) marcado por instabilidade em praticamente todo o Rio Grande do Sul, a chuva deve seguir aparecendo em boa parte do Estado neste começo de semana. Segundo informações da Climatempo, a semana que começou com chuva forte, em especial na serra e extremo norte do estado, depois essa instabilidade vai diminuindo na medida em que o ar seco se expande.

Em Alegrete, o frio deve dar as caras a partir da quarta-feira (19). A segunda teve a mínima em torno de 15ºC, e nesta terça já cai para 11ºC com a máxima não passando dos 26ºC. Há uma previsão de pancadas de chuva no período da tarde (4mm), desta terça-feira (18).

A partir de quarta-feira o frio chega de vez. A previsão é de uma mínima de 7 graus logo nas primeiras horas da manhã, com a máxima de 24ºC. Na quinta-feira (20), a mínima prevista é de 6ºC com a máxima durante o dia não passando dos 22. E para sexta-feira mais frio no amanhecer (5ºC), sem previsão de chuva, os dias devem ser ensolarados.

De acordo com a Climatempo, uma nova frente fria se formará a partir da baixa pressão que estava na costa e deixará o tempo fechado e com chuva não só nas regiões já mencionadas, mas também no Sul do Estado. Nas demais regiões do Estado, a alta pressão deixará o tempo mais estável na Fronteira Oeste, Campanha e Região Central, mas ainda com previsão de garoa.

A Climatempo afirma que a primeira geada do ano no sul do Brasil poderá chegar com o Feriado de Tiradentes. Conforme a empresa meteorológica, a entrada de uma potente massa de ar polar no Sul do país ao final da semana coloca em atenção para temperaturas baixas e formação de geadas entre os dias 20 e 21 de abril. Há possibilidade de geada na Campanha já na quinta-feira (20).

Foto: reprodução