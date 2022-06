Jornada de Meio Ambiente é um alerta para os cuidados que todos devem ter

A I Jornada de Meio Ambiente promovida pela Câmara de Vereadores trouxe ao debate importantes temas relativo à área.

O evento contou com a partipação do Vice- prefeito Jesse Trindade, Secretaria Gabriela Segabinazzi e vereadores de cidades vizinhas, bem como técnicos ligados a essa área.

Jornada de Meio Ambiente

A Dra Paula Almeida Guadagnim, do IFFAr, falou da fitogeografia e biodiversidade do pampa. Lembrou dos animais silvestres e do que vem ocorrendo com o crescimento da população de javalis, o que em muitos aspectos prejudica o ambiente, porque é um desequilíbrio ao meio ambiente.

Novas soluções de pavimentação urbana estiveram em pauta com o professor Jaelson Budny e a professora Fernanda Bianchi Ferreira da Costa – da Unipampa.

O presidente da Câmara, Anilton Oliveira, disse da importância de se pensar, coletivamente, o meio ambiente que é a casa de todos nós.

Jornada de Meio Ambiente

Durante o evento foi lançado o projeto de atlas ambiental de Alegrete e a proposta para os demais municípios da Região.