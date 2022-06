Passeio náutico de 200km pelo Rio Ibicuí revela as belezas naturais da região

Imagina, você leitor, fazendo um tour pelo Rio Ibicuí. Durante três dias desbravando as belezas naturais da região. Foi exatamente isto que uma turma fez no último final de semana e retratou as belezas do passeio.

O passeio reuniu 7 barcos e 15 amigos de Manoel Viana, Alegrete, Ijuí e Santiago. O percurso foi feito com muita alegria, brincadeiras, churrasco e gastronomia caseira.

O gosto comum pela natureza reuniu amigos da região, que realizam passeios náuticos pelo Rio Ibicuí. Acostumados e apaixonados pela aventura náutica, eles retrataram as belezas naturais.

O percurso foi de 200 quilômetros, nos Rios Ibicuí e Santa Maria. A saída foi de Manoel Viana, na Marina El Capitan, passando pelas margens de Alegrete, São Francisco de Assis, São Vicente e Cacequi. O percurso foi dividido em 3 dias, com pousos no Tigre e na Estação Ferroviária do Chainé.

O cenário vai além das belezas naturais do Ibicuí, incluiu a Ponte Férrea de Cacequi, construída em 1907, medindo 1,5 km, a maior Ponte Férrea Metálica da América Latina, com uma estrutura invejável, enormes pilares de pedra que contrastam com as areias branca nas margens.

A Turma também reforça o rico acervo fotográfico da linda bacia do Ibicuí. Um dos pioneiros da turma, o empresário Volnei Durlo, proprietário da Marina El Capitan resumiu a aventura.

“O espirito aventureiro desta turma é renovado a cada ano pela beleza natural que nos cerca e nem sempre é devidamente preservada e valorizada. Além da amizade, temos em comum o compromisso de limpar o rio e preservar a natureza”, destacou o empresário.

Fotos: Volnei Nemitz