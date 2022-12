José Paz de Menezes, funcionário público aposentado, morreu aos 87 anos

Share on Email

José Paz de Menezes, faleceu nesta madrugada, na Santa Casa de Alegrete. Ele estava hospitalizado em decorrência de problemas de saúde e não resistiu a complicações.

Zeca, estava aposentado há anos, mas fez parte do quadro de funcionários no DAER. Por esse motivo, foi um dos responsáveis pela construção de várias pontes em Alegrete, além de casas aqui e na capital.

” Sempre foi motivo de orgulho para nós, pois ele era uma pessoa que tinha a confiança dos engenheiros, durante os 35 anos que atuou” descreve Aline.

Depois da aposentadoria, o funcionário público passou a se dedicar de forma integral à família. Por esse motivo, ter a casa cheia com filhos e netos sempre era uma dádiva.

Aline cita que o pai era um homem íntegro, honesto, sempre dizia que a maior riqueza era manter o nome limpo, não gostava de ficar com dívidas e ensinou isso aos filhos.

“Leonino, gênio forte, mas o coração de manteiga. A mãe “mandava” nele, e ele era dependente dela para tudo. Mas tinha muito orgulho e adorava dizer que a filha(Aline) trabalha na rádio Nativa”- destaca.



Zeca deixa esposa Gleni, com quem foi casado durante 64 anos e quatro filhos, Ademar, Vilmar, Vilma Terezinha e Aline, assim como, noras, genros, netos e bisnetos.

As últimas homenagens a José Paz de Menezes, estão acontecendo por meio da Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento será às 17h, desta terça-feira(20), no Cemitério Laranjeiras no Caverá.