Mais uma semana com tempo seco e quente em Alegrete

A partir desta terça-feira (20), o tempo ficará mais seco e a previsão para a maior parte da semana é de tempo aberto e com rápida elevação das temperaturas. Na segunda metade da semana, o calor tende a se intensificar rapidamente e as máximas voltam a se aproximar dos 40°C.

Em Alegrete, segundo a previsão do site de meteorologia Climatempo, a mínima terá uma média de 19ºC, com a média das máximas em 34ºC. A semana iniciou com um calor de 32ºC e a previsão para esta terça-feira (20), e de mínima de 18ºC, com máxima chegando aos 34ºC.

A partir de quarta o calor aumenta e chega aos 35ºC. Ente quinta e sexta-feira a mínima também se eleva e os dias amanhece com temperatura de 21ºC, com máximas de 36ºC.

Para a véspera (24), existe possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Com 90% de chances, a precipitação é estimada em 10mm.

Entre o domingo (25) e o início da próxima semana, novas instabilidades voltam a se propagar. No dia de natal, a previsão para Alegrete é de sol com aumento das nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Porém a previsão aponta somente 1mm.

Nos últimos dias de dezembro são esperadas chuvas mais generalizadas. Porém, mais uma vez as chuvas tendem a se concentrar entre o Norte gaúcho e o Paraná, enquanto as áreas mais ao Sul do RS e Fronteira Oeste ainda devem continuar com uma maior irregularidade.

Foto: Paulo Ismar Mota Florindo