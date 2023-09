Extinta, agora a chama da tradição arde no peito de cada gaúcho

A cerimônia ocorreu na Praça Getúlio Vargas, em Alegrete, e contou com a presença de um público significativo. A responsável pela extinção da chama foi a presidente do MTG, Ilva Goulart.

O 20 de Setembro e o orgulho gaúcho em Alegrete

A Chama Crioula é um símbolo de grande importância para os gaúchos, sendo acesa no dia 13 de setembro e marcando tanto o início quanto o encerramento da Semana Farroupilha. Sua origem remonta a 1947, quando foi retirada a centelha do fogo simbólico, antes mesmo da criação do primeiro Centro de Tradições Gaúchas (CTG) no estado, em 1948.

Além da extinção da Chama Crioula, houve a entrega de troféus para Peões e Prendas que se destacaram por estarem mais bem pilchados a cavalo. Durante o evento, também ocorreram manifestações do coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade, da presidente do MTG Ilva Goulart Borba, do presidente da Câmara de Vereadores Luciano Belmonte e do prefeito Márcio Amaral.

Cléo Trindade agradeceu a Adaurino Guedes de Deus pelos ensinamentos e destacou que ele é um dos responsáveis pela sua longa trajetória à frente dos Festejos Farroupilhas. Ilva Borba enfatizou a importância da solidariedade e a hospitalidade característica de Alegrete, ressaltando a capacidade da cidade em receber bem. Ela também mencionou que no próximo ano Alegrete será o anfitrião das 30 regiões tradicionalistas, pois será responsável por gerar a Chama Crioula.

O prefeito Márcio Amaral expressou sua gratidão a Deus pelo evento ter transcorrido sem a chuva prevista e destacou que não ocorreram incidentes graves e antecipou que, em 2024, o acendimento da Chama será um grande evento.

O ato contou com a presença do comandante da guarnição e do 6ºRCB, Coronel Lopes da Cruz, do Secretário de Educação, Rui Alexandre Medeiros, bem como de membros de CTGs, piquetes e o público em geral.

O Desfile do Dia do Gaúcho teve como foco o Centenário da Revolução de 1923 e foi calorosamente aplaudido pelo público presente na Praça Getúlio Vargas e arredores. Cerca de 4 mil cavalarianos participaram do desfile, citou Cléo Trindade de forma preliminar.