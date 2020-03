Jovem antecipa retorno da Austrália para o RS devido ao coronavírus, mas fica retida na Argentina

Na madrugada desta quinta-feira (19), o empresário Carlos Goellner viajou de Passo Fundo, no Norte do estado, até Porto Alegre para esperar o desembarque da filha no Aeroporto Internacional Salgado Filho. A jovem Valentina Goellner, de 18 anos, antecipou o retorno do intercâmbio na Austrália devido ao avanço do coronavírus , mas ficou retida no aeroporto de Ezeiza, na Argentina, após o fechamento das fronteiras.

Até esta quinta, as secretarias estaduais de saúde contabilizavam 529 infectados no Brasil. Último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 428. No Rio Grande do Sul, são 28 casos conhecidos, conforme último balanço, divulgado na quarta (18) à noite.

A experiência no outro continente começou no dia 28 de fevereiro e deveria durar até junho. Quando a pandemia da Covid-19 avançou, a família decidiu antecipar o retorno da jovem.

“Foi fazer um intercâmbio como qualquer outra jovem. As coisas foram acontecendo, durante esses 20 dias, se transformaram e tomaram essa proporção”, diz Carlos.

Com muitos decretos de fechamento de fronteiras e cancelamentos de viagens pelas companhias aéreas, encontrar um voo foi um desafio. O empresário conseguiu combinar dois trechos para trazer a filha: de Auckland para Buenos Aires e, da capital argentina, para Porto Alegre.

No entanto, a viagem atrasou e ela perdeu a conexão para a capital gaúcha. Para tornar ainda mais tensa a situação, os demais voos para o Brasil também foram cancelados, e ela precisou ficar retida na Argentina durante toda a madrugada.

Valentina enviou vídeos e mensagens de áudio para o pai relatando a situação. Segundo ela, a companhia que fez a viagem não abriria nesta quinta. “O aeroporto vai estar vazio”, afirmou, em mensagem ao pai.

“Ninguém contava com isso. É desesperador. A gente espera que o governo e as autoridades entrem em contato com os outros países e essa situação venha a se resolver”, desabafa o empresário.

Procurado pelo G1, o Ministério das Relações Exteriores pede que pessoas nesta situação comuniquem o problema aos consulados mais próximos. Porém, devido ao aumento nos pedidos após a pandemia do coronavírus, o Itamaraty recomenda calma aos passageiros, já que a oferta de voos está reduzida.

Carlos admite a angústia, mas acredita que a situação vá se resolver em breve.

“É um momento de dor, mas também é um momento de esperança. De fé em Deus que as coisas possam tomar um caminho. Aperta o coração.”

Valentina embarcou no dia 28 de fevereiro para a Austrália, mas antecipou retorno — Foto: Reprodução/RBS TV

Nota Itamaraty

Informamos que o Itamaraty – em Brasília e por meio das Embaixadas e Consulados no exterior – está trabalhando com total prioridade para viabilizar, em coordenação com outros governos e, quando necessário, com as companhias aéreas, o retorno ao Brasil dos viajantes brasileiros que enfrentam dificuldades em países estrangeiros por restrições ligadas ao coronavírus.

Consulados e Embaixadas do Brasil permanecem à disposição para receber demandas dos brasileiros geradas por essa situação, sempre buscando prestar toda a assistência consular possível em cada caso concreto.

Recomenda-se a todos os cidadãos brasileiros no exterior que mantenham a serenidade e observem estritamente as medidas determinadas pelas autoridades locais, e que, se necessário, busquem contato direto com o Consulado ou Embaixada do Brasil responsável pela região onde se encontram.

Ressalta-se que nenhuma Embaixada ou Consulado brasileiros encontra-se fechado. No entanto, por conta das restrições impostas pelas autoridades locais, muitas vezes foi necessário adaptar o regime de trabalho, com horários especiais de atendimento ou teletrabalho.

Recomenda-se aos cidadãos brasileiros checar qual o regime de trabalho de cada repartição por meio da página de Embaixadas e Consulados na internet.

As páginas na internet de todos os Consulados do Brasil podem ser consultadas na seguinte seção do Portal Consular do Itamaraty: http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/rede-consular