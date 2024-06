Jovem de 22 anos é encontrada morta com ferimentos a tiros em Itaqui

A descoberta do corpo ocorreu pela manhã e foi reportada à Polícia Civil, que prontamente iniciou os procedimentos periciais. O Instituto Geral de Perícias de Uruguaiana foi acionado pelo delegado Ericson Mota para realizar o levantamento técnico no local. Posteriormente, o corpo foi encaminhado para necropsia e exame toxicológico em São Borja.

Segundo informações do delegado Mota ao Portal do Ferreira, Bruna apresentava três ferimentos por arma de fogo, localizados na cabeça, no peito e no braço. Suas vestes estavam abaixadas, indicando a necessidade de perícia adicional para investigar a possibilidade de abuso sexual. A perícia inicial sugere que a vítima possivelmente foi assassinada entre as 2h e 4h da madrugada do domingo, com base na rigidez cadavérica.

O delegado também observou que Bruna estava vestida com calça legging preta, jaqueta preta e calçados brancos, além de possuir várias tatuagens visíveis nos braços, pernas, região dorsal e lombar, incluindo nomes. Sinais de violência nos braços e mãos da vítima indicam tentativa de defesa.

A investigação está em curso para determinar as circunstâncias do crime. Um copo encontrado no local foi recolhido para análise de DNA, a fim de identificar possíveis suspeitos. O delegado não descarta a hipótese de crime passional ou feminicídio, e mencionou que Bruna portava uma chave no bolso.