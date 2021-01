Jovem depressivo, na Ponte Borges de Medeiros, foi acolhido por Policiais Militares e voltou para a família

Compartilhe















Enquanto a tela de proteção não é colocada na ponte Borges de Medeiros, os “anjos” continuam a salvar vidas. Durante a madrugada, um jovem de 20 anos retornou para sua residência depois de ser amparado pelos policiais militares. A guarnição foi acionada com a suspeita de que uma pessoa que estava na ponte Borges de Medeiros poderia tentar algo contra si.

No local, os PMs conversaram com o jovem, ele estava muito triste em razão de problemas emocionais e, naquele momento, “perdido”. Depois de um período em que os policiais militares conversaram com ele e o convenceram a desistir de qualquer atitude que pudesse gerar consequências que ele não teria nem ao menos imaginado, pois uma tragédia iria causar uma grande dor e sofrimento aos seus familiares, o jovem retornou para seu lar.

Mesmo que a situação pareça não ser a mais propícia para falar neste assunto, devido aos receios e medos, deste medo invisível chamado de Covid-19, é fundamental que todos tenham atenção com àqueles que já apresentavam sinais relacionados à depressão ou até mesmo mudanças no comportamento neste momento. O cuidado deve ser físico, mas também, mental.

Em Alegrete, além de toda rede de saúde CAPS-AD, CAPS I, também tem o trabalho realizado através da Naviale- CVV. As pessoas podem fazer contato pelo 188 em qualquer horário do dia e da semana.