Pesquisa inédita de professores da Unipampa busca descobrir medicamentos para tratar COVID

Compartilhe















A Universidade Federal do Pampa (Unipampa), através de professores de Uruguaiana e Itaqui, dos cursos de Farmácia, Nutrição Medicina Veterinária e Ciências da Natureza estão desenvolvendo uma pesquisa inédita buscando reposicionar fármacos para encontrar um tratamento contra a COVID-19, com medicamentos já usados no combate a outras doenças.

O projeto é um dos selecionados no Programa de Combate a Epidemias da CAPES.

Os sete pesquisadores envolvidos trabalham para desenvolver novas formulações a partir da nanotecnologia (um nanômetro é a bilionésima parte de um metro). Saiba mais: https://is.gd/RiUX4O

A professora Sandra Hass, Doutoura em Farmácia e do projeto de doutorado em Bioquímica da Unipampa é quem coordena a pesquisa.

Ela diz que o trabalho iniciou em agosto de 2020. -Estamos na fase de separar e analisar medicações utilizadas para doenças infecciosas e inflamatórias. São ajustes que visam aprimorar medicamentos, já existentes, que possam ser utilizados para tratar a Covid, diz a professora.

As experiências são em seres vivos como em moscas e vermes, explicou a pesquisadora.

#PraCegoVer: Card com a foto de uma pesquisadora trabalhando em um laboratório. Ao centro, o a marca do Programa de Combate a Epidemias. Pesquisa da Unipampa se baseia no reposicionamento de fármacos para encontrar um tratamento contra o vírus.

Os professores pesquisadores são:

Dra Sandra Hass,Dra Daiana Ávila, Dra Cristiane Denardim, Dra Simone Pinton, Dr Paulo Bayard, Dr Gustavo Guerra, Dra Silvana Boeira e Dra Marian Prigol.

Também estão trabalhando na pesquisa os alunos de doutrado e pós- doutorado vinculados ao Programa de Pós Graduação em Bioquímica da Unipampa.

Vera Soares Pedroso

Fotos arquivos antes da pandemia