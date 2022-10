Jovem morre após sofrer descarga elétrica em Bagé

Share on Email

Uma jovem de 26 anos morreu na noite de terça-feira (25) após sofrer uma descarga elétrica dentro de casa em Bagé, na Região da Campanha do Rio Grande do Sul. Ela foi identificada pela polícia como Mariana Rodrigues Machado.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o acidente aconteceu em um imóvel no bairro Ivone. Um vizinho disse ter escutado um grito dentro da casa e foi ao local para ver o que tinha acontecido. No local, encontrou a vítima, que estaria segurando uma extensão elétrica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a jovem, mas ela já estava morta.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) vai realizar o exame de necropsia, que deve confirmar a causa da morte.

Fonte: RBS TV e g1 RS