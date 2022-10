Santa Casa afirma que não usou prótese irregular em pacientes

A Santa Casa destaca que foi vítima do fornecedor, mas graças aos protocolos de segurança utilizados pelo hospital, não houve o uso de próteses irregulares nos pacientes, uma vez que as próteses vencidas foram recebidas, conferidas e não não utilizadas, sendo encaminhadas para o órgão competente e contribuído, dessa forma, com a operação do MP.

Homem teme pela vida e denuncia desafeto à polícia

Os 40 prontuários auditados na manhã de hoje, foram conferidos e nenhuma irregularidade foi encontrada, desta forma, os pacientes podem ficar tranquilos.

Veja abaixo a nota na íntegra:

Na data de hoje, 26, o Hospital da Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete, participou como coadjuvante da denominada Operação Titanium, encabeçada pelo Ministério Público do Estado, a partir de denúncias feitas junto à Secretaria de Saúde do Estado, após a constatação de inconsistências nos produtos fornecidos pela empresa investigada.



Destaca que utilização das próteses passam por um rigoroso controle interno, devido ao cumprimento ao processo de segurança ao paciente, sendo que neste momento restou constada irregularidades, sendo interrompido imediatamente o procedimento de uso. Assim, o fato foi reportado aos órgãos competentes.

Citânia, Presidente da Liga de Combate ao Câncer, é homenageada pelo Governo do Estado



Neste momento, enquanto esta nota esta sendo escrita, foi finalizada verificação da documentação junto ao Hospital, pelo Ministério Público, ao que em primeira mão informa que restou constatado que a Santa Casa não utilizou nenhuma prótese irregular, graças ao rigoroso controle já mencionado.



O hospital, por sua vez, segue á disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos que ainda, por ventura, sejam necessários.



Dessa forma, mais uma vez a Santa Casa cumpre o seu papel de servir à comunidade prestando serviço de excelência, com responsabilidade e foca na segurança dos pacientes.



Roberto Segabinazzi

Presidente da Santa Casa

Foto: Ministério Público