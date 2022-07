Jovem morre em acidente entre São Vicente do Sul e São Francisco de Assis

Adriano Almada Bueno, de 29 anos, que foi notícia no Blog Rafael Nemitz em 2014, é a vítima fatal do acidente ocorrido na noite desta sexta-feira, 01, na ERS 241, na localidade de Loreto, entre São Vicente do Sul e São Francisco de Assis.

Natural de Uruguaina, ele era passageiro de um Gol onde estavam mais 3 pessoas. Houve colisão com um Peugeot, com placas de Jaguari, onde viajava apenas o condutor. Somente Bueno morreu no local e os demais, todos feridos, foram encaminhados por ambulâncias até o Hospital Santo Antônio, em São Francisco de Assis. A família de Bueno reside no interior de São Vicente do Sul.

Além das ambulâncias, a Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Santiago, além do Instituto Geral de Perícias de Santa Maria, atuam na ocorrência. Não havia, até a conclusão desta reportagem, previsão da liberação do corpo, pois além da perícia no local do acidente, é necessário exame de necropsia para, somente depois, iniciarem os atos fúnebres.

Quando a ocorrência for finalizada, o site tratá mais detalhes do estado de saúde dos demais envolvidos e a possível causa da colisão entre os veículos que bateram de frente. As circunstâncias da colisão serão investigadas pela Polícia Civil.

