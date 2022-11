Jovem pede encomenda por delivery e acaba preso pelo golpe do Pix em Alegrete

A Polícia Civil, na noite de ontem (08), por meio dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação da delegada Fernanda Mendonça, prendeu em flagrante um jovem de 24 anos pela prática do crime de estelionato no bairro Ibirapuitã.

O indivíduo, nos últimos dias, estava aplicando o golpe do falso pix em estabelecimentos comerciais da cidade: ao encomendar um produto (principalmente refeições e vale gás), ele enviava um comprovante falso que indicava um pagamento por pix, o que não era feito, deixando o fornecedor com prejuízo.

Em diligência em conjunto com uma das vítimas do golpe, o autor foi abordado em sua própria residência pelos policiais civis, assim que recebia mercadoria que havia adquirido de forma fraudulenta. Neste local, ele já havia recebido várias outras mercadorias obtidas da mesma forma. Com ele, foram encontrados objetos que indicam as práticas delituosas cometidas, a partir das quais ele, em prejuízo dos estabelecimentos, o autor obtinha vantagem ilícita de forma enganosa.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de estelionato e encaminhado à DPPA para as diligências de praxe. Após, encaminhado ao Presídio Estadual, onde se encontra à disposição da justiça.