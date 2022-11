Veículo está captando imagens 360° para mapear todas as edificações de Alegrete

Na terça-feira (8), a reportagem do PAT conversou com os dois colaboradores da empresa Gauss Geotecnologia de Porto Alegre que estão em Alegrete.

Com um veículo discreto, mas dotado de equipamento fotográfico com angulação de 360º, um serviço similar ao Google Street View, vai passar em todas as vias públicas (perímetro urbano), num levantamento para atualizar e modernizar o Cadastro Técnico Municipal.

Segundo o servidor público Márcio Mombach responsável pelo CTM, é o setor que possui os dados de todos os imóveis do município (residências , clubes, igrejas e áreas publicas). “O cadastro se alimenta quando ocorre de forma natural as transferências via Cartório de Registros de Imóveis, aprovação e carta de habite-se das edificações e atualizações dos dados pessoais dos contribuintes. Salvo isto, somente ocorre as atualizações quando há interferência pública, como fiscalizações, recadastramentos e denuncias”, explica o profissional.

Todo o perímetro urbano terá imagens capturadas pelo veículo da Gauss

Diante da grande diferença de área construída (vista por imagens de satélite) das áreas cadastradas na prefeitura, o servidor sugeriu a administração, o trabalho de recadastramento próprio do município.

“O custo seria muito menor, e não teríamos problemas de migração de dados entre empresas. Criamos um espaço com computadores novos, programas, cursos e a contratação de cinco estagiários de engenharia civil da Unipampa”, explica Mombach.

Equipe do Cadastro Técnico Municipal

E foi a partir da aquisição de imagens georreferenciada, captada pelo VANT (veículo aéreo não tripulado), feito em janeiro, que o setor está realizando o recadastramento de todo o município, algo próximo a 30 mil inscrições afirma o responsável pelo CTM.

A empresa Gauss atua no mercado desde 20 de Novembro de 2002, neste ano completa 20 anos. Com trabalhos em mais de uma centena de municípios pelo Estado, fazendo cadastro imobiliário, de saneamento básico, e implantação de geoprocessamento. A Gauss realiza voos aerofotogramétricos, com trabalhos e imagens de satélite, e com atualização cadastral e de planta de valores.

Com sede própria em Porto Alegre, é uma empresa enxuta e com equipe consolidada , onde uma boa parte trabalha há mais de década, destaca um dos colaboradores.

As imagens em 360º visam auxiliar na identificação das características dos imóveis, características da casa, se é de alvenaria, madeira ou mista, além do seu uso, se é comercial, serviços, igrejas e atividades culturais. Neste trabalho também é verificado a numeração das casas.

O trabalho é bem dinâmico, o carro passa pelas ruas e a cada minuto são coletadas várias imagens, que posteriormente vão abastecer o geoportal da prefeitura.

“O produto final será um moderno web portal para uso da prefeitura, com todas as informações disponíveis para uma melhor gestão pública”, destaca Márcio Mombach.

Ele salienta que as imagens 360, é um complemento, não vai mudar nada, apenas complementará o portal. “O que muda é a modernização do cadastro. Mais atualizado e confiável.

Locais por onde o veículo 360º já passou em Alegrete

O trabalho em Alegrete realizado pela Gauss, servirá principalmente para vistorias técnicas, auxiliando o trabalho dos fiscais e agentes municipais, para diversos tipos de uso, desde a parte de esgotamento pluvial, fiscalização do meio ambiente, atualização cadastral e vistoria de ITBI.

Fotos: reprodução