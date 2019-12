Jovem que estudou para vestibular enquanto fazia tratamento é aprovada em Medicina na UFRGS

Deitada sobre a cama do hospital, Amanda Vitoria Luciano Gomes equilibra os livros em uma das mãos. No outro braço, a máquina de hemodiálise filtra o sangue da garota de sorriso fácil, que não demonstra os 21 anos de idade. A aparência ainda mais jovial, segundo a família, é efeito da granulomatose de Wegener (leia mais ao final deste texto), doença autoimune que afeta o funcionamento dos seus rins.

Desde 2016, o malabarismo da jovem moradora da Lomba do Pinheiro, zona sul de Porto Alegre, tem um objetivo claro: prepará-la para o vestibular no curso mais disputado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Medicina. O esforço da jovem com jeito de criança foi recompensado nesta segunda-feira (16), quando o listão de aprovados foi divulgado.