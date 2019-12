Formatura da pré-escola da Luiza de Freitas Valle foi só emoção

A EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha encerrou o ano letivo da pré-escola com chave de ouro em Alegrete. A escola promoveu uma festa de formatura para a turma da pré escola , onde todos os alunos puderam participar. “Foi tudo muito emocionante para os que estavam presentes”, afirma Sônia Mariza Silva Dotto, diretora da escola.

A formatura aconteceu no dia 16 de dezembro, às 19h30 no Salão da Paróquia Nossa Senhora da Conquistadora no Bairro Santos Dumont. Crianças e professores participaram de uma cerimônia com entrega de um diploma. Foi uma despedida muito emocionante, já que esses alunos começarão uma nova fase da vida escolar, no ensino fundamental. O evento, que começou também às 19h30, reuniu aproximadamente duzentas pessoas entre pais, alunos, parceiros da escola e convidados.

Na festa aconteceram várias apresentações musicais com temas natalinos.

A festa de encerramento da educação infantil da EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha foi uma celebração amorosa, com o sentimento de dever cumprido e de muitas emoções.

A formatura na Educação Infantil marca o encerramento do ciclo da criança na pré-escola para passagem para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, onde começará a desenvolver a fase da alfabetização com aprendizagem da escrita e da leitura.